شاهد: الأزمة الخليجية لن تؤثر على استعدادات قطر لكأس العالم

قالت قطر (الخميس) إن الخلاف الدبلوماسي مع دول خليجية ليس له أي تأثير على استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وأعلنت قطر أنها أوجدت مصادر بديلة لمواد البناء لمشاريع البنية التحتية لكأس العالم.

وقال غانم الكواري المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم: "أؤكد للجميع أنه لا يوجد أي تأثير إطلاقا على تقدم أعمال الإنشاءات الخاصة بالمونديال وأن العمل يسير بشكل طبيعي".

ودعت السلطات القطرية وسائل الإعلام للتجول في إستاد البيت بمدينة الخور شمالي الدوحة.

وبمجرد الانتهاء منه سيسع الاستاد 60 ألف متفرج وسيبدو مثل خيمة عملاقة من الخارج.