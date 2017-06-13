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رياضة|إسبانيا

الادعاء الإسباني يقيم دعوى قضائية ضد رونالدو بسبب الضرائب

كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد
كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد
13/6/2017

أقام الادعاء الإسباني الثلاثاء دعوى قضائية ضد كريستيانو رونالدو بسبب مزاعم عن خداع السلطات الإسبانية في حوالي 14.7 مليون يورو (16.48 مليون دولار) في الفترة بين 2011 و2014.

وأعلن مكتب الادعاء في بيان إنه أقام دعوى قضائية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بسبب المزاعم عن خداع السلطات الإسبانية في حوالي (16 مليونا و480 ألف دولار) في الفترة بين 2011 و2014.. وأن رونالدو استخدم هيكلا تجاريا تأسس في 2010 لإخفاء دخله في إسبانيا من بيع الحقوق الملكية للصور.

وأضاف بيان الادعاء أن رونالدو "تعمد" الإخلال بالتزاماته بدفع الضرائب بينما اعتمدت الدعوى على تقرير من سلطات الضرائب الإسبانية.

ورفض ريال مدريد التعليق بينما لم ترد الوكالة، المسؤولة عن تمثيل رونالدو، على محاولات للتواصل.

وقال الادعاء إن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ مليون و400 ألف يورو في 2011 و مليون و700 ألف يورو في 2012 و ملايين و200 ألف يورو في 2013 و8 ملايين و500 ألف يورو في 2014.

وأوضح البيان أن رونالدو، مهاجم البرتغال، أصبح مقيما في إسبانيا ويدفع الضرائب بداية من يناير /كانون الثاني 2010 وتعهد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 باتباع نظام الضرائب الذي يطبق على الأجانب العاملين في إسبانيا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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