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رياضة

يوفينتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع الجزائري محرز

12/6/2017

كشفت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، الأحد، عن دخول نادي يوفينتوس الإيطالي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع مهاجم كرة القدم الجزائري رياض محرز بداية من الموسم المقبل 2017-2018.

وأضافت الصحيفة، أن يوفينتوس دخل في مفاوضات مكثفة مع محرز، لينافس الثلاثي الإنجليزي تشيلسي وتوتنهام وأرسنال، وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وأبلغ محرز الشهر الماضي مسؤولي نادي ليستر سيتي الإنجليزي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لبيان أصدره اللاعب نشرته وسائل الإعلام البريطانية، قال محرز "بسبب حبي لليستر، أردت ان أكون صريحًا أمام الجميع، وأبلغت النادي بأنه حان وقت رحيلي".

وتعاقد ليستر مع محرز قادمًا من لوهافر في الدرجة الفرنسية الثانية في يناير/ كانون الثاني عام 2014، وساهم في صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ) في 2015.

وفي الموسم التالي، قاد فريق ليستر سيتي للتتويج بلقب "البريمرليغ" للمرة الأولى في تاريخ النادي موسم 2015-2016، وفي نفس الموسم انتخبته رابطة اللاعبين المحترفين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي واختاره الاتحاد الأفريقي للعبة كأفضل لاعب بالقارة السمراء لعام 2016.

المصدر : الأناضول
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