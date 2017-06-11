الفيفا: الأزمة في الخليج لن تؤثر على تنظيم كأس العالم في قطر

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر وعدد من الدول الخليجية لن تؤثر على تنظيم كأس العالم في قطر عام 2022.

وقال إنفانتينو، في مقابلة مع صحيفة "لو ماتان ديمانشيه" السويسرية نُشرت الأحد: "نحن نواجه أزمة دبلوماسية. وأنا على ثقة أن المنطقة ستعود إلى الوضع الطبيعي".

وأضاف أن الفيفا على اتصال بشكل منتظم مع السلطات المعنية في قطر.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية في الخليج يوم الاثنين الماضي بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وأغلقت حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية مع قطر.