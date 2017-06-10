البث الحي
رياضة

شاهد: لاعبة غير مصنفة تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

10/6/2017

فاجأت إيلينا أوستابنكو منافستها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة وهزمتها 4-6 و6-4 و6-3 في نهائي مثير لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وبهذا الفوز أصبحت أوستابنكو أول لاتفية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وكانت أوستابنكو (20 عاما) متأخرة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المجموعة الثانية عندما قلبت الموقف رأسا على عقب.

وفازت أوستابنكو، التي سددت 54 ضربة ناجحة، بأربعة أشواط متتالية لترسل المباراة إلى مجموعة حاسمة تفوقت فيها على هاليب.

وهذه ثاني هزيمة في النهائي في رولان غاروس للرومانية هاليب التي كانت تسعى للفوز باللقب وتصدر التصنيف العالمي.

ووصلت هاليب، المصنفة الثالثة للبطولة، إلى المباراة النهائية للبطولة عام 2014 لكنها خسرت أمام النجمة الروسية ماريا شارابوفا.

وأصبحت أوستابنكو أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب فردي السيدات في رولان غاروس منذ العام 1933، كما أصبحت أول لاعبة تفوز باللقب بعد خسارة المجموعة الأولى في النهائي منذ الأمريكية جنيفر كابرياتي في 2001.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)