شاهد: لاعبة غير مصنفة تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس

فاجأت إيلينا أوستابنكو منافستها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثالثة وهزمتها 4-6 و6-4 و6-3 في نهائي مثير لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وبهذا الفوز أصبحت أوستابنكو أول لاتفية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وكانت أوستابنكو (20 عاما) متأخرة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المجموعة الثانية عندما قلبت الموقف رأسا على عقب.

وفازت أوستابنكو، التي سددت 54 ضربة ناجحة، بأربعة أشواط متتالية لترسل المباراة إلى مجموعة حاسمة تفوقت فيها على هاليب.

وهذه ثاني هزيمة في النهائي في رولان غاروس للرومانية هاليب التي كانت تسعى للفوز باللقب وتصدر التصنيف العالمي.

ووصلت هاليب، المصنفة الثالثة للبطولة، إلى المباراة النهائية للبطولة عام 2014 لكنها خسرت أمام النجمة الروسية ماريا شارابوفا.

وأصبحت أوستابنكو أول لاعبة غير مصنفة تفوز بلقب فردي السيدات في رولان غاروس منذ العام 1933، كما أصبحت أول لاعبة تفوز باللقب بعد خسارة المجموعة الأولى في النهائي منذ الأمريكية جنيفر كابرياتي في 2001.