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شاهد: كسر أسنان لاعب يوناني في مشاجرة مع المنتخب البوسني

10/6/2017

تشاجر لاعبو المنتخبين البوسني واليوناني لكرة القدم سويا عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي مساء الجمعة في زينيكا ضمن التصفيات الأوربية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأشارت وسائل إعلام بوسنية إلى أن اللاعبين بمن فيهم البوسني إدين دزيكو نجم  روما الإيطالي وزميله اليوناني كوستاس مانولاس اشتبكا سويا في مشاجرة ضمت أيضا أعضاء الطاقم التدريبي لكلا الفريقين.

وأوضح الإعلام البوسني أن ستيفن جيل المدرب المساعد للمنتخب البوسني وجه لكمة إلى اللاعب اليوناني جيانيس جيانوتاس، ما أدى إلى كسر اثنتين من أسنانه.

وأكدت وسائل الإعلام البوسنية أن المنتخب البوسني بدا منزعجا للغاية من الحكم حيث أشار لاعبو الفريق إلى أنه كان يتعين عليه احتساب أكثر من ركلة جزاء للفريق.

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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