البث الحي
رياضة

شاهد: المغرب يخسر بهدف أمام الكاميرون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

10/6/2017

خسر المغرب صفر- 1 خارج ملعبه أمام الكاميرون بطل افريقيا في مشوار الفريقين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019.

وأحرز فينسن أبو بكر الهدف الوحيد للكاميرون في الدقيقة 28 عندما استغل تمريرة طويلة وسدد كرة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وتصدرت الكاميرون، التي تستضيف النهائيات القادمة، المجموعة الثانية مبكرا بالتساوي مع مالاوي التي فازت 1-صفر على جزر القمر.

وقال المدير الفني للمغرب الفرنسي إيرفي رينار إن فريقه لم يستغل الفرص التي أتيحت له في الشوط الثاني معترفا بعدم فاعلية فريقه خلال الشوط الأول.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)