البث الحي
رياضة

الإمارات تطلب تغيير طاقم التحكيم القطري لمباراة منتخبها مع تايلاند

10/6/2017

طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظريه التايلاندي.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره التايلندي يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم (روسيا 2018) ضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الثامنة والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويتكون طاقم التحكيم من فهد جابر المري كحكم ساحة، ويعاونه كل من يوسف عارف الشمري كمساعد أول، وجمعة محمد البوراشد كمساعد ثان، وسعود علي العذبة كحكم رابع.

وذكرت صحيفتا الخليج والاتحاد الإماراتيتان، عبر حسابهما على موقع تويتر، مساء الجمعة، أن "الاتحاد الإماراتي خاطب الفيفا لتغيير طاقم التحكيم القطري المعين لإدارة مباراة الإمارات وتايلاند".

ويأتي هذا الطلب في ظل أسوأ صدع تشهده منطقة الخليج منذ سنوات.

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فيما نفت الدوحة الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

المصدر : الأناصول + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)