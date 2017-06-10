الإمارات تطلب تغيير طاقم التحكيم القطري لمباراة منتخبها مع تايلاند

طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة المنتخب الإماراتي أمام نظريه التايلاندي.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره التايلندي يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم (روسيا 2018) ضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الثامنة والتي ستقام في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويتكون طاقم التحكيم من فهد جابر المري كحكم ساحة، ويعاونه كل من يوسف عارف الشمري كمساعد أول، وجمعة محمد البوراشد كمساعد ثان، وسعود علي العذبة كحكم رابع.

وذكرت صحيفتا الخليج والاتحاد الإماراتيتان، عبر حسابهما على موقع تويتر، مساء الجمعة، أن "الاتحاد الإماراتي خاطب الفيفا لتغيير طاقم التحكيم القطري المعين لإدارة مباراة الإمارات وتايلاند".

ويأتي هذا الطلب في ظل أسوأ صدع تشهده منطقة الخليج منذ سنوات.

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فيما نفت الدوحة الاتهامات بـ"دعم الارهاب" التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.