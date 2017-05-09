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شاهد: تشيلسي يحرج حارس مرمى ميدلسبره بثلاثية بين أقدامه

8/5/2017

واجه الأمريكي برادلي غوزان حارس مرمى ميدلسبره الإنجليزي ليلة صعبة مساء الاثنين لفشله في حراسة مرمى فريقه ودخول ثلاثة أهداف نظيفة في مرماه مرت جميعها بين أقدامه.

وأحرز فريق تشيلسي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثلاثة أهداف نظيفة في شباك ضيفه ميدلسبره الاثنين في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وعزز تشيلسي موقعه في الصدارة برصيد 84 نقطة بفارق سبع نقاط أمام توتنهام صاحب المركز الثاني مع تبقي ثلاث مباريات لكل منهما، مما يعني أنه إذا فاز تشيلسي في مباراته المقبلة أمام مضيفه وست بروميتش البيون يوم الجمعة المقبل فإنه سيتوج رسميا باللقب بصرف النظر عن نتيجة مباراة توتنهام مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

وكان توتنهام قد سقط على ملعب ويستهام يونايتد صفر1/ يوم الجمعة الماضي.       

وعلى الجانب الأخر هبط فريق ميدلسبره رسميا ولحق بسندرلاند في دوري  الدرجة الأولى بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان قبل جولتين من نهاية الموسم.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين حملا توقيع الاسبانيين دييجو كوستا وماركوس الونسو في الدقيقتين 23 و34.

وفي الشوط الثاني تكفل لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش بتسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 65.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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