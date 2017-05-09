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شاهد: بيكيه يتعرض للسباب في مدريد

9/5/2017

قرر نجم نادي برشلونة "جيرارد بيكيه" استغلال العطلة التي منحها المدرب لويس إنريكي لمدة يومين من خلال التسوق في العاصمة الإسبانية وحضور مباراة للتنس في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

واستغلت جماهير ريال مدريد تواجد بيكيه في العاصمة الإسبانية ليتعرض اللاعب لسيل من السباب من قبل جماهير النادي الملكي الغاضبة من تصرفات اللاعب التي يصفونها بالصبيانية.

بيكيه تواجد في البداية في غرفة كبار الشخصيات لمتابعة المباراة بين ديفيد فيرير وميخائيل كوكوشكين لكن رد فعل الجماهير الغاضبة دفع الأمن لمطالبة بيكيه بمتابعة اللقاء من مكان آخر بعيدًا عن الجماهير.

وقال معلق اللقاء:" الأمر وكأنه تقريبا جماهير ريال مدريد".

وكان بيكيه قد وصف سباب جماهير سانتياغو برنابيو بالسيمفونية وأكد أنه اعتاد عليها وتجعله سعيدًا.

وعلق موقع يوروسبورت على الأمر بالقول أنه يبدو أن بيكيه لا يهتم بالفعل بصافرات وسباب المدرديستا وهو ما دفعه للتواجد في مدريد وحضور لقاء جماهيري في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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