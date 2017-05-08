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رياضة|الإمارات

الأسطورة مارادونا مدربا لفريق بدوري الدرجة الثانية

8/5/2017

أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع الأرجنتيني دييغو مارادونا ليتولى تدريب الفريق الأول في دوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم في الموسم المقبل.

ونشر نادي الفجيرة (الأحد) صورة لمارادونا على حسابه على تويتر وهو يمسك قميصا للنادي يحمل الرقم 10 وكتب: "رسميا: مارادونا مدربا لنادي الفجيرة".

ولم يعلن نادي الفجيرة المزيد من التفاصيل حول التعاقد أو مدته.

وكتب مارادونا في حسابه على فيسبوك: "أريد إبلاغكم أني أصبحت المدير الفني الجديد لنادي الفجيرة في دوري الدرجة الثانية".

وسبق لمارادونا، أحد أبرز لاعبي الكرة في تاريخ اللعبة، أن عمل كمدرب في الإمارات لنادي الوصل بموسم 2011-2012 لكنه رحل دون بصمة.

وعمل مارادونا (56 عاما) كمدرب لنادي ريسنغ كلوب ولمنتخب الأرجنتين قبل أن يقود الوصل، لكن الفارق كان هائلا بين بصمته كلاعب وكمدرب.

وتولى مارادونا قيادة منتخب الأرجنتين عام 2008 وقاده للعب في كأس العالم 2010 قبل أن يترك منصبه ويتجه للعمل في الإمارات.

وعين مارادونا في فبراير شباط الماضي في منصب سفير الفيفا.

ونجح مارادونا، لاعب برشلونة ونابولي السابق، في قيادة منتخب الأرجنتين كلاعب للفوز بكأس العالم 1986 والوصول أيضا إلى نهائي كأس العالم  عام 1990 قبل أن يعتزل بعدها بسبع سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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