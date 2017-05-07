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شاهد: نادي في باراغواي يترك شجرة وسط المدرجات

7/5/2017

قرر أحد أندية كرة القدم في باراغواي الحفاظ على شجرة ضخمة وسط المدرجات بعد ان قام بتوسعة ملعبه.

وقال رئيس نادي ريسيستينسيا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، إنهم قرروا بناء المدرجات الجديدة حول الشجرة والحفاظ عليها لأنها تمثل رمزا للنادي كما أنها تعني القوة وهو ما يقترب في المعنى من اسم النادي. ويعني اسم الفريق باللغة الاسبانية " المقاومة ".

وحصل الفريق الذي يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه، على التشجيع من قبل السلطة المحلية واتحاد كرة القدم للحفاظ على الشجرة.

وفاز الفريق بمباراته الأولى على الملعب الجديد بهدفين دون مقابل.

المصدر : أسوشيتد برس
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