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شاهد: ليفربول يهدر ركلة جزاء في تعادل سلبي مع ساوثامبتون

7/5/2017

أهدر جيمس ميلنر ركلة جزاء ليتراجع ليفربول خطوة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل بعد تعادله سلبيا مع ضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم ا

وعاد فيليب كوتينيو للتشكيلة الأساسية عقب إصابة في قدمه، أجبرته على الخروج من الملعب خلال الفوز 1-صفر على واتفورد يوم الاثنين الماضي بعد 13 دقيقة من البداية، ورغم ذلك عانى الفريق هجوميا أمام دفاع ساوثامبتون العنيد.

ومنح الحكم روبرت مادلي طوق النجاة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني عندما احتسب ركلة جزاء عقب لمس الكرة يد المدافع جاك ستيفنز داخل المنطقة لكن فريزر فورستر حارس ساوثامبتون تصدى لتسديدة ميلنر.

وأنقذ فورستر أيضا ضربة رأس من البديل ماركو غرويتش قرب النهاية ليصبح ليفربول في انتظار نتائج الآخرين.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 70 نقطة من 36 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي خاض 35 مباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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