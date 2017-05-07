شاهد: عشرة أهداف في مباراة بالدوري الإيطالي

حقق لاتسيو فوزا كبيرا على ضيفه سامبدوريا بسبعة أهداف لثلاثة في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا هبوط باليرمو للدرجة الثانية.

وعلى ملعب الأوليمبيكو تقدم "النسور" مبكرا بهدف بالدي دياو كايتا، في الدقيقة الثانية، ثم عانى الضيوف من النقص العددي (ق18) بعد طرد ميلان سكرينيار.

وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن أتلانتا الخامس، و11 نقطة عن ميلان السادس الذي سيلعب مع روما الليلة، فيما تجمد سامبدوريا عند 46 نقطة في منتصف الجدول.

وفي نفس الجولة، تأكد هبوط باليرمو بعد تعادله مع مضيفه كييفو فيرونا بهدف لمثله، وفوز إمبولي على بولونيا بثلاثة أهداف لواحد.

وبعد تعادل باليرمو مع كييفو فيرونا، أصبح رصيد الأول 20 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق 12 نقطة عن إمبولي السابع عشر، أول المراكز لتفادي الهبوط.