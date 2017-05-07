البث الحي
رياضة

شاهد: عشرة أهداف في مباراة بالدوري الإيطالي

7/5/2017

حقق لاتسيو فوزا كبيرا على ضيفه سامبدوريا بسبعة أهداف لثلاثة في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت أيضا هبوط باليرمو للدرجة الثانية.

وعلى ملعب الأوليمبيكو تقدم "النسور" مبكرا بهدف بالدي دياو كايتا، في الدقيقة الثانية، ثم عانى الضيوف من النقص العددي (ق18) بعد طرد ميلان سكرينيار.

وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن أتلانتا الخامس، و11 نقطة عن ميلان السادس الذي سيلعب مع روما الليلة، فيما تجمد سامبدوريا عند 46 نقطة في منتصف الجدول.

وفي نفس الجولة، تأكد هبوط باليرمو بعد تعادله مع مضيفه كييفو فيرونا بهدف لمثله، وفوز إمبولي على بولونيا بثلاثة أهداف لواحد.

وبعد تعادل باليرمو مع كييفو فيرونا، أصبح رصيد الأول 20 نقطة في المركز قبل الأخير بفارق 12 نقطة عن إمبولي السابع عشر، أول المراكز لتفادي الهبوط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)