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شاهد: برشلونة يعزز موقعه في صدارة الليغا برباعية في فياريال

7/5/2017

عزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق انتصارا كبيرا بملعبه وتغلب على ضيفه فياريال 4-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من البطولة.

وسجل ليونيل ميسي ثنائية بينما أحرز كل من نيمار ولويس سواريز هدفا للفريق في شباك فياريال.

وافتتح نيمار التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 21 ثم أدرك سيدريك باكامبو التعادل لفياريال في الدقيقة 32 ، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، عزز سواريز تقدم برشلونة بالهدف الثالث في الدقيقة 69 قبل أن يختتم ميسي التسجيل بالهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.

ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي برباعية نظيفة على غرناطة وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 63 نقطة في المركز الخامس.

وحافظ ميسي على صدارته لهدافي الليغا برصيد 35 هدفا وخلفه سواريز برصيد 27 هدفا وكريستيانو رونالدو ثالثا برصيد 20 هدفا.

المصدر : وكالات
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