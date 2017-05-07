شاهد: إنتر ميلان يهدر التعادل أمام جنوي بركلة جزاء ضائعة

تواصلت نتائج نادي إنتر ميلان المحبطة لجماهيره بسقوط أخر أمام مُضيفه جنوى، خلال منافسات الجولة 35 للكالتشيو الإيطالي.

وتمكن جنوى من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله لاعبه غوران بانديف في الدقيقة 70 من شوط المباراة الثاني.

وقد أتت الفرصة للنيراتزوري لتعديل الأوضاع عقب احتساب ركلة جزاء، لكن أنتونيو كاندريفا فشل في ترجمتها إلى هدف محقق وأهدرها بالدقيقة 87، لتنتهي المواجهة بهزيمة إنترميلان بهدف نظيف.

ذلك الفوز رفع رصيد جنوى للنقطة 33 في المركز الـ16، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة لنقطة 56 في المركز السابع.