البث الحي
رياضة

شاهد: إنتر ميلان يهدر التعادل أمام جنوي بركلة جزاء ضائعة

7/5/2017

تواصلت نتائج نادي إنتر ميلان المحبطة لجماهيره بسقوط أخر أمام مُضيفه جنوى، خلال منافسات الجولة 35 للكالتشيو الإيطالي.

وتمكن جنوى من تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله لاعبه غوران بانديف في الدقيقة 70 من شوط المباراة الثاني.

وقد أتت الفرصة للنيراتزوري لتعديل الأوضاع عقب احتساب ركلة جزاء، لكن أنتونيو كاندريفا فشل في ترجمتها إلى هدف محقق وأهدرها بالدقيقة 87، لتنتهي المواجهة بهزيمة إنترميلان بهدف نظيف.

ذلك الفوز رفع رصيد جنوى للنقطة 33 في المركز الـ16، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة لنقطة 56 في المركز السابع.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)