رونالدو في المركز 23 بين أندية أوربا!

تقرير: الناقد الرياضي د. علاء صادق

احتفل موقع الاتحاد الأوربي لكرة القدم على الإنترنت بأهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الثلاثة في مرمى أتليتكو مدريد بشكل فريد عبر مقارنته بالأندية وليس اللاعبين.

بهذه الثلاثية بلغ عدد أهداف رونالدو في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوربا "شامبيونزليغ" 103 أهداف وهو رقم قياسي جديد يضاف إلى سجل رونالدو الحافل بالأرقام.

واحتفل الاتحاد الأوربي لكرة القدم برونالدو عبر وضعه في مقارنة مع الأندية وليس مع اللاعبين في سباق الأندية الأكثر إحرازا للأهداف في المسابقة منذ نشأتها عام 1956.

والطريف أن رونالدو برصيده 103 أهداف احتل المركز رقم 23 بين الأندية وليس اللاعبين. وهكذا يتفوق رونالدو بمفرده في مواسمه المحدودة على عشرة أندية عملاقة في مشوارها الطويل لسبعة عقود في البطولة، وهى إيندهوفن (102 هدف) وأتليتكو مدريد (100 هدف) وبنفيكا (98 هدفا) ومانشستر سيتي وهامبورغ وروما ورد ستار وأندرلخت وسيفيل وجلادباخ.

وكان هاتريك رونالدو في أتليتكو مدريد هو السابع له في مشواره مع مسابقة شامبيونزليغ متساويا مع ليونيل ميسى. وأحرز رونالدو سابقا هاتريك في شباك شاختار دونتيسك ومالمو وفولفسبورغ وبايرن ميونيخ وكلها في سانتياغو بيرنابيو.

وتكررت مواجهة عملاقي العاصمة الإسبانية ريال وأتليتكو في دوري الأبطال هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخ المسابقة. ويبدو أن نفس الرقم خمسة سيكون عدد مرات تفوق الريال على الأتليتي، فقد هزمه في كل المرات السابقة، وبينها مرتان في النهائي عامي 2014 و2016، وفى نصف النهائي عام 1959 بعد مباراة فاصلة في ساراغوسا وفى ربع النهائي عام 2015.

ويشار إلى أن رونالدو رفع مجموع أهدافه في البطولة إلى ثمانية، بعد إحرازه هدفين في مرمى بايرن ميونيخ ذهابا وهاتريك إيابا في ربع النهائي الشهر الماضي ثم ثلاثيته في أتليتكو، ليصبح بهذا أول لاعب في التاريخ يحرز 8 أهداف في الأدوار الثلاثة النهائية في مسابقة واحدة. ولديه فرصة تعزيز رقمه في لقاء الإياب أو عند الوصول إلى النهائي ليجعل مهمة ملاحقيه أكثر صعوبة.