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رياضة|البرازيل

لاعبون برازيليون يقاضون شركات لألعاب الفيديو

6/5/2017

قال محام لأكثر من 20 لاعبا لكرة القدم في البرازيل إنه فاز بدعاوى قضائية ضد شركتين شهيرتين للألعاب الالكترونية بسبب حقوق الملكية.

وأقام اللاعبون، المنتمون جميعا لمسابقات مختلفة للدوري في البرازيل، القضايا ضد شركتي إي.إيه سبورتس وكونامي وسط مزاعم بأحقية الحصول على أموال منذ العام 2007.

وقال المحامي جواكين مينا "فزنا في 20 قضية في أول جلسة ولم نخسر أية قضية ولدي أكثر من مئة قضية تتداول حاليا".

وأوضح مينا أن القضية تدور حول ملكية حقوق الصور حيث يحصل آلاف اللاعبين في هذه اللعبة على أموال نظير استغلال أسمائهم وصورهم.

وأشار المحامي إلى أن متوسط قيمة التعويض تقدر بنحو 800 ألف ريال برازيلي (25.200 دولار).

ومن بين مقيمي القضايا فاندرلي حارس سانتوس وكليبر المدافع السابق لمنتخب البرازيل وماكسي بيانكوتشي الذي ينتمي لعائلة ليونيل ميسي ويلعب في فريق باهيا.

المصدر : رويترز
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