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شاهد: يونايتد يقترب من نهائي الدوري الأوربي بهدف في سلتا فيغو

4/5/2017

وضع مانشستر يونايتد قدما في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوربي لكرة القدم بعدما انتزع فوزا ثمينا 1-صفر من مضيفه سلتا فيغو الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة الخميس.

وتقمص النجم الشاب ماركوس راشفورد دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة الـ67 عبر ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

ويكفي مانشستر يونايتد التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام في معقله (ملعب أولد ترافورد) الخميس المقبل للصعود إلى النهائي، فيما يتعين على سلتا فيغو الفوز بهدفين نظيفين، أو بفارق هدف وحيد شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، لمواصلة مغامرته في المسابقة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فريقي أياكس أمستردام الهولندي وليون الفرنسي في المباراة النهائية التي ستقام بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 24 مايو/أيار الجاري.

ويمتلك أياكس الحظوظ الأوفر للصعود إلى النهائي عقب فوزه الكبير 4-1 على نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الهولندية أمستردام الأربعاء.

ويطمح مانشستر يونايتد في التتويج بالبطولة من أجل ضمان التأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، في ظل نتائجه المهتزة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) هذا الموسم.    

ويقبع يونايتد في المركز الخامس حاليا بترتيب المسابقة المحلية بفارق نقطة واحدة خلف جاره اللدود مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع الذي يتعين على صاحبه خوض الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل.

المصدر : وكالات
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