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شاهد: هدف قاتل ينقذ الأهلي المصري ويقربه من لقب الدوري

4/5/2017

سجل الأهلي هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليفلت من تعثر جديد ويفوز 2-1 على طلائع الجيش ليقترب من حسم لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الخميس.

وسدد البديل محمد (ميدو) جابر كرة غيرت اتجاهها نحو الشباك ليقتنص الأهلي، الذي غاب عنه مدربه حسام البدري في أول مباراة ضمن عقوبة الإيقاف لمباراتين، فوزا رفع رصيده إلى 71 نقطة موسعا الفارق إلى ثماني نقاط مع مصر للمقاصة أقرب ملاحقيه.

وضع عبد الله السعيد الأهلي في المقدمة من ركلة جزاء احتسبت لوليد سليمان ليعود السعيد لهز الشباك بعد غياب طويل في الدقيقة 26.

وتعادل معتمد محسن من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 57 ليستقبل مرمى شريف إكرامي ثاني هدف على التوالي، بعد التعادل 1-1 مع الإنتاج الحربي يوم الأحد الماضي، بعد تسع مباريات متتالية بشباك نظيفة.

وأنقذت تسديدة جابر حامل اللقب عندما اصطدمت الكرة بأحد المدافعين لتتحول إلى داخل الشباك قبل صفارة النهاية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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