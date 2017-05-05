الفيفا يرفع إيقاف ميسي دوليا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (الجمعة) رفع الإيقاف الدولي لمدة أربع مباريات عن المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعوقب ميسي (29 عاما) بسبب إهانة مساعد الحكم خلال مباراة في التصفيات ضد تشيلي في مارس آذار في قرار تم اتخاذه بناء على لقطات تلفزيونية بينما لم يرصد الحكام تلك الواقعة.

وأوقف ميسي بالفعل مباراة واحدة من العقوبة إذ غاب عن خسارة الارجنتين 2-صفر أمام بوليفيا وكان سيغيب أيضا عن مباراة فريقه خارج ملعبه أمام أوروجواي ومواجهتي فنزويلا وبيرو على أرضه.

وفرضت لجنة الانضباط في الفيفا الإيقاف قبل ساعات من انطلاق المواجهة في لاباز. وأقيل إدجاردو باوسا مدرب الارجنتين بعد الخسارة.

ووصفت لجنة الاستئناف بالفيفا تصرف ميسي بأنه "يستوجب اللوم".

لكنها قالت إن "الأدلة المتاحة غير كافية بحسب المعايير المنصوص عليها… في التعامل مع الوقائع الخطيرة التي لم يلحظها الحكام".

وأضافت: "ومع ذلك تبرز لجنة الاستئناف أهمية إبداء الاحترام للحكام دائما والتأكيد على أن هذا المبدأ أساسي في كرة القدم".

وأظهرت لقطات تلفزيونية ميسي وهو يسب الحكم المساعد البرازيلي ايمرسون أوجوستو دو كارفاليو في نهاية المباراة. وقال كارفاليو إنه لم يفهم في ذلك الوقت ما كان يقوله ميسي.

وتحتل الارجنتين المركز الخامس في تصفيات امريكا الجنوبية برصيد 22 نقطة من 14 مباراة بفارق نقطتين عن الاكوادور وأربع نقاط عن بيرو.

وتتأهل أول أربعة فرق مباشرة لنهائيات روسيا ويخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة مع بطل تصفيات الأوقيانوس على بطاقة أخرى للظهور في كأس العالم.