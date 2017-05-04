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نيمار مهدد بالحبس 5 سنوات في قضية فساد

نيمار في جلسة سابقة أثناء محاكمته في القضية
نيمار في جلسة سابقة أثناء محاكمته في القضية
4/5/2017

قرر القضاء الأسباني، اليوم الخميس، محاكمة اللاعب البرازيلي نيمار، نجم برشلونة، ووالديه والنادي الكتالوني على خلفية ضلوعهم في جرائم احتيال وفساد.

وألزم القرار القضائي الأطراف المذكورة، عدا اللاعب، بدفع ضمان مالي يبلغ ثلاثة ملايين و700 ألف يورو.  

ويتبقى فقط في هذا الصدد تحديد ميعاد جلسة التحقيق، التي سيحضرها نيمار ووالده ووالدته ورئيسا برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق ساندرو روسيل، والممثلون القانونيون للنادي الأسباني ونادي سانتوس البرازيلي، الذي لعب له نيمار في الماضي.

واتهم القضاء الأسباني في قراره الصادر اليوم أطراف القضية بارتكاب جرائم احتيال وفساد في الأعمال التجارية.

وطالبت النيابة العامة المحكمة، التي ستنظر القضية، بتوقيع عقوبة السجن لخمس سنوات على المتهمين وتوقيع غرامة تبلغ عشرة ملايين يورو.

وأوضحت النيابة العامة أن صفقة تعاقد برشلونة مع نيمار لم تسر في الطريق الصحيح، وتم إخفاء القيمة المالية الحقيقة لعقد اللاعب للتهرب من الضرائب، والتملص من دفع مستحقات شركة "دي أي إس" البرازيلية التي كانت تمتلك الحقوق التجارية لقائد المنتخب البرازيلي.

وقدرت النيابة العامة المبلغ الذي دفعه برشلونة للحصول على خدمات نيمار بـ 83 مليون يورو، فيما ادعى برشلونة أن الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو فقط.

المصدر : الألمانية
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