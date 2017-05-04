محطات رياضية: أغلى تذكرة في العالم

بعيدا عن مباريات وبطولات كرة القدم واحداثها المثيرة نتوقف أسبوعيا كل خميس مع سبعة أحداث كبري من عالم الرياضة لنقدمها لكم.. ونحرص باستمرار على كشف الجانب القصصي

الونسو على الطريقة الأمريكية

في أول تجربة للسائق الإسباني فرناندو الونسو (بطل العالم السابق للفورميولا وان) على مضمار إنديانا بوليس البيضاوى الخالي من المنحنيات نفذ الونسو فى سيارته الجديدة (ماكلارين – اندريتى – هوندا) 110 دورة متتالية بنجاح كبير.. وتمكن من تحقيق 35 دورة بسرعات قياسية منها عشر فوق 330 كيلومترا في الساعة وعشر اخري بسرعة فاقت 338 كيلومترا في الساعة و15 دورة بسرعة تخطت 346 كيلومترا في الساعة بينها اثنتان فوق 350 كيلومترا.

الجماهير التي حضرت التجربة الاولي لالونسو فى المدرجات أصابها الذهول من حجم نجاح الإسباني وهو ما وصفه البرازيلي ماريو اندريتى بطل العالم السابق لإنديانابوليس بأنه أداء بطل كبير.. ويبلغ طول دورة مضمار إنديانابوليس ميلين ونصف ويعرف السباق باسم إنديانابوليس 500 ميل ويمتد لعدد 220 دورة.

ناستاسى مرفوض في ويمبلدون

(لسانك حصانك.. إن صنته صانك) حكمة عربية قديمة.. لا يتبعها بطل التنس الروماني القديم إيلى نستاسى الذى لن يتمكن من مشاهدة او حضور بطولة ويمبلدون للتنس فى إنجلترا الصيف الجارى فى الأماكن التى اعتدها على مدار السنوات العشرين الاخيرة.. وكان ناستاسى ضيف شرف دائما بدعوة من اللجنة المنظمة سواء فى المقصورة الملكية أو مقصورة الشرف أو فى مقاعد الأشخاص المهمين (فى. آى. بى.).. وتورط ناستاسى (بطل ويمبلدون السابق) فى كثير من العبارات والتصريحات غير اللائقة خلال الأشهر الاخيرة.. ولا ينسى له البريطانيون قيامه بإهانة اللاعبة البريطانية جوهانا كونتا ودفعها للبكاء بعد مباراة منتخبي رومانيا وبريطانيا فى كأس الاتحاد للسيدات.. وبعدها إهانة البطلة الأميركية سيرينا ويليامز بعد إعلانها عن الحمل وسخريته من منظرها وهى حامل ثم رفض الاعتذار لها.

لاحقته الأوجاع فاخترعوا خلافات وهمية

بعد راحة طويلة امتدت ثمانية ايام عاد فريق غولدن ستيت واريورز لخوض مبارياته في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.. وفاز بسهولة على ضيفه يوتا جاز 106-94 فى اللقاء الاول بالدور الثاني للقسم الغربي فى الأدوار النهائية.

لكن كثيرا من رجال الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تركوا أحداث المباراة وتفرغوا للحديث عن غياب المدير الفني ستيف كير عن قيادة الفريق الفائز للمرة الأولي فى الموسم الحالي.. وتبادل الجميع الآراء حول حقيقة خلافات كير مع الإدارة أو مع لاعبيه أو مع مساعده مايك براون أو مع النجم ستيفين كيرى.

إدارة نادى غولدن ستيت تجاهلت الأمر فى اليوم التالى للمباراة ولكنها اضطرت لإصدار بيان رسمي للكشف عن سبب الغياب وهو معاناة المدرب من الآلام المبرحة فى الظهر مع صداع نصفي حاد مما يمنعه من الخروج أو قيادة الفريق.. وأنه لن يتمكن من حضور المباريات حتى يتم شفاؤه وسيقوم المدرب المساعد براون بالمهمة فى ظل نقاش يومي متكرر مع كير المريض.

أغلى تذكرة فى العالم

لن يتمكن عشاق الفروسية من أصحاب الدخول المتوسطة من تحقيق حلمهم بمشاهدة الفصل الأهم فى حلقات بطولة العالم للقفز على السدود.. وتستضيف مدينة بادمينتون (قلعة الفروسية الأولي فى العالم) الحلقة الرابعة من بطولة الكلاسيك التى تبدأ اليوم الخميس 4 مايو وتمتد حتى مساء الاحد.

التذاكر المخصصة للبطولة تم بيعها نهائيا قبل عدة أشهر رغم الارتفاع الجنوني لاسعارها والتى تبدأ من مائة جنيه استرليني.. وبدأ الاثرياء الباحثون عن فرصة حضور البطولة سعيهم لشراء التذاكر فى السوق السوداء.. ونشر أحدهم على الإنترنت استعداده لشراء ثلاث تذاكر فى الموقع الرئيسي الذى يقع أمام المكان الذى ينهى فيه الفرسان السباق.. وعرض الثري دفع ثلاثة آلاف استرلينى للتذكرة الواحدة التى يبلغ سعرها الاصلي 220 استرلينى فقط.

حسد على أعلى مستوى

نال الفرنسي تيدى رينيه نجم الجودو للوزن الثقيل كل ما يتمناه أى رياضي فى أى مكان فى العالم خلال دورة الألعاب الأوليمبية ريو دى جانيرو 2016 الصيف الماضي.. ويبدو أن وصوله الى أحلامه علنا دفع الكثيرين لممارسة الحسد بقوة مما انعكس عليه عقب الأولمبياد.

رينيه المتوج بذهبية وزنه بجدارة فى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012 اختير بالإجماع ليتقدم البعثة الفرنسية فى حفل الافتتاح فى ريو دى جانيرو حاملا العلم.. ثم كرر فوزه بالميدالية الذهبية فى وزنه ونال أكبر قدر من الترحاب والتعليقات من الرئيس الفرنسي أولاند عند استقباله للبعثة فى باريس بعد العودة من الأولمبياد.

لكن الحسد لاحقه بقوة غير طبيعية فتعرض لسلسلة من الإصابات منعته من المشاركة فى أى مسابقة محلية أو دولية على مدار عشرة أشهر حتى شفي تماما وأعلن عن مشاركته فى بطولة الغراند سلام فى ايكاترينبورغ فى روسيا بعد أسبوعين.. وسرعان ما عاد الحسد ليعيد الإصابات إليه وجاءت هذه المرة فى الساق اليسرى خلال المران ويغيب بسببها شهرا كاملا.

المانيا وفرنسا.. والعدل فى عدم المساواة

تنطلق غدا بطولة العالم لهوكى الجليد بتنظيم مشترك من ألمانيا وفرنسا للمرة الأولي فى تاريخ البلدين وتستمر حتى 21 مايو.. واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الميزانية المقررة 24 مليونا و400 الف يورو بنسبة غير عادلة.. وتدفع ألمانيا 12 مليونا و900 الف يورو بينما يدفع الفرنسيون 11 مليونا و500 الف يورو فقط.. وبرر المسئولون الامر بأن الاقتصاد فى ألمانيا أفضل من نظيره فى فرنسا وأن مشاركتهما الاقتصادية فى الاتحاد الأوربي تكشف هذا الأمر أيضا.. ولذلك فمن الطبيعي أن يكون العدل بينهما فى عدم المساواة فى دفع الالتزامات.

تقام المجموعة الاولي بمشاركة ألمانيا و7 منتخبات أخرى فى مدينة كولن بينما تقام المجموعة الثانية بوجود فرنسا فى العاصمة باريس.. وتنطلق المباريات فى توقيت متزامن ولكن كل المباريات الأربع الاخيرة لنصف النهائي وتحديد البطل والمركز الثالث ستقام فى كولن.

عبارات سابقة التجهيز.. للإثارة

وجه الإعلام الفرنسي اتهامات شديدة اللهجة نحو عدد من النقاد ومحللى المباريات على الشاشات لاسيما فى مباريات كرة القدم.. واتهم الإعلام المحللين باختلاق عبارات رنانة واتهامات لاذعة وكلمات مثيرة للجدل فى محور التعليق والتحليل بهدف لفت الانظار وإثارة الفتنة بين الجمهور وإثارة الشكوك فى كفاءة المدربين واللاعبين بل وفى نزاهة الحكام.

وواصل الإعلام اتهاماته بتصعيد الأمر الى درجة أن عددا من المحللين يدخل الى الاستوديو ومعه عبارات سابقة التجهيز للإدلاء بها قبل أن يعرف أحداث المباراة أو نتائجها.

وطالب الاعلام أصحاب القنوات التليفزيونية الكبري بتنقية برامجها من هؤلاء المحللين.