كوستا إلى الدوري الصيني مقابل 90 مليون يورو

اقترب الإسباني دييغو كوستا، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، من الانتقال إلى "تيانجين جوانجيان" الصيني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الخميس، أن تشيلسي وافق على صفقة انتقال كوستا إلى النادي الصيني، بعد الاتفاق بين الجانبين على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد.

وأضافت أن الصفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 90 مليون يورو، على أن يتم الإعلان رسمياً عن التعاقد نهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن كوستا سيتقاضى راتبًا سنويًا صافيًا قدره 30 مليون يورو، في النادي الصيني.

وانتقل النجم الإسباني إلى صفوف تشيلسي عام 2014، قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني، وسجل 56 هدفًا في 116 مباراة مع النادي اللندني.