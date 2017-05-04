شاهد: يوفنتوس يقترب من نهائي الأبطال بثنائية في موناكو

وضع يوفنتوس قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم بعدما سجل مهاجمه جونزالو هيغواين هدفين في مضيفه موناكو في ذهاب الدور قبل النهائي لتنتهي المباراة 2- صفر.

وأحسن هيغواين التعامل مع تمريرتين من البرازيلي داني ألفيش ليسجل في كل شوط ويسهل مهمة الفريق الايطالي في لقاء الإياب بملعبه الأسبوع المقبل

وبات يكفي يوفنتوس، الفائز باللقب عامي 1985 و1996، الخسارة بهدف نظيف في مباراة العودة التي ستقام بملعبه يوم الثلاثاء المقبل، لبلوغ النهائي الثاني له في المسابقة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، أصبح يتعين على موناكو، الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة، الفوز بثلاثية نظيفة، أو بفارق هدفين، شريطة نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل، لبلوغ النهائي الأول له في البطولة منذ 13 عاما، وهو أمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى عدم اهتزاز شباك يوفنتوس سوى بهدفين طوال مسيرته في دوري الأبطال حتى الآن.

واحتفل حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي احتفل بخوضه 100 مباراة في مسيرته الحافلة بدوري الأبطال، ليبتعد بالصدارة لاعبي يوفنتوس الأكثر مشاركة في البطولة.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في المباراة النهائية التي ستقام في الثالث من يونيو/ حزيران القادم بمدينة كارديف، عاصمة ويلز، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين حامل اللقب ريال مدريد الإسباني وجاره اللدود أتلتيكو مدريد.

وتبدو حظوظ الريال هي الأوفر في حجز بطاقة التأهل للنهائي، خاصة بعد فوزه الكبير3- صفر في مباراة الذهاب.