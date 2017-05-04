شاهد: الاتحاد الدولي لكرة السلة يسمح بارتداء الحجاب

وافق الاتحاد الدولي لكرة السلة على السماح للاعبات بارتداء الحجاب خلال المباريات وذلك بعد عملية مراجعة بدأت عام 2014.

وقال الاتحاد في بيان "أقر المكتب المركزي الاقتراح المقدم من اللجنة الفنية الذي يجيز ارتداء اللاعبات الحجاب"، مشيرا إلى أن القاعدة الجديدة تم تطويرها "لتقليل خطر الإصابة والحفاظ على توحيد اللون مع بقية المعدات والملابس".

وسيبدأ العمل بهذا القرار، بعد تصديقه من قبل الجمعية العمومية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وأصدر الاتحاد عدة لوائح منظمة لارتداء الحجاب في المباريات، ومن بينها أن يكون لون غطاء الرأس أبيض أو أسود، أو نفس لون الزي الرياضي للاعبات وأن يكون لون غطاء الرأس موحد لجميع اللاعبات بالفريق الواحد.

كما تنص اللوائح على ألا يحجب غطاء الرأس أي جزء من الوجه سواء العينين أو الأنف أو الشفاه.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة السلة على أنه لا توجد أي خطورة للاعبات في ارتداء غطاء الرأس أو للاعبات المنافسات.

وسمح مجلس اتحاد كرة القدم "ايفاب" والذي يسن قوانين اللعبة الأكثر شعبية في العالم، رسميا عام 2014 بارتداء الحجاب والعمامة خلال المباريات.