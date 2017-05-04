رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا على انستغرام

أصبح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أول رياضي يتعدى عدد متابعيه على موقع (انستغرام) مائة مليون متابع، ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي يتابعه 70.8 مليونا.

وتمكن رونالدو من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) يوم الثلاثاء الماضي في مرمى أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

ويواظب رونالدو على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وينشر صورا له من آخر مبارياته، والتي تجذب إعجاب الملايين من متابعيه.

ويحتل لاعبو كرة القدم النصيب الأكبر من حيث عدد المتابعين على (إنستغرام) عن بقية الرياضيين الآخرين، حيث يأتي نيمار وميسي خلف رونالدو.

ويعد ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة، هو الرياضي الوحيد الذي لا يمارس كرة القدم، وتمكن من التواجد في قائمة العشرة الأوائل وفقا لدراسة أجريت مؤخرا.