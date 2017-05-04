تعرف على ترتيب المنتخبات العربية عالميا

حافظت المنتخبات العربية على مستوى قارتي إفريقيا وآسيا على مراكزها في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الوقت الذي تربعت فيه البرازيل على القمة.

ففي قارة إفريقيا، حافظ المنتخب المصري على صدارته للقارة السمراء ليحتل المركز التاسع عشر عالميًا، كما حافظ المنتخب التونسي على ترتيبه العالمي في المركز الـ 42، وجاء المغرب في المركز الـ 53 عالميًا متفوقًا بفارق مركز وحيد عن الجزائر.

وصعد المنتخب الليبي مركزًا واحدًا ليحتل المركز التسعين عالميًا، بينما تراجعت السودان مركزًا واحدًا لتحتل المركز الـ 155 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة السمراء على النحو التالي مصر في الصدارة 19) عالميًا)، ثم السنغال 30) عالميًا)، فمنتخب الكاميرون 33) عالميًا)، يليه بوركينا فاسو 35) عالميًا)، وأخيرًا نيجيريا (40) عالميًا.

وعلى مستوى القارة الآسيوية، حافظ المنتخب السعودي على مركزه ليحتل المركز الـ 52 عالميًا، وسوريا في المركز الـ 80 عالميًا، وقطر (89) عالميًا، وكذلك اليمن 123) عالميًا)، ففلسطين (124) عالميًا.

وتراجعت الإمارات مركزًا واحدًا لتحتل المركز الـ 75 عالميًا، وكذلك تراجعت سلطنة عمان مركزًا لتحتل المركز الـ 115 عالميًا، وتراجع العراق مركزًا واحدًا ليحتل المركز الـ 120 عالميًا، بينما صعد الأردن مركزًا واحدًا ليحتل المركز الـ 109 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة الآسيوية على النحو التالي إيران في الصدارة 28) عالميًا)، ثم كوريا الجنوبية (43) عالميًا، فاليابان (44) عالميًا، يليه أستراليا (50) عالميًا، وأخيرًا السعودية ((52 عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة الأوربية على النحو التالي ألمانيا في الصدارة الثالث عالميًا، ثم فرنسا السادس عالميًا فبلجيكا السابع عالميًا، يليه البرتغال الثامن عالميًا، وأخيرًا سويسرا التاسع عالميًا.

وعلى مستوى قارة أمريكا الجنوبية، جاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة على النحو التالي، البرازيل الأولى عالميًا، ثم الأرجنتين الثانية عالميًا، فتشيلي الرابعة عالميًا، يليها كولومبيا الخامسة عالميًا، وأخيرًا أورغواي 15الـ عالميًا.

وعلى مستوى قارة أمريكا الشمالية، وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على مستوى القارة على النحو التالي، المكسيك في الصدارة 16 عالميًا، ثم كوستاريكا (20) عالميًا، فمنتخب أمريكا (23) عالميًا، يليه بنما (57) عالميًا، وأخيرًا هايتي (65) عالميًا.

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأولى عالميًا على النحو التالي، البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا، تشيلي، كولومبيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، سويسرا، إسبانيا.