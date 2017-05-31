ليفربول يرصد 49 مليون يورو لضم المصري محمد صلاح

اقترب لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، مهاجم روما الإيطالي من الانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية، الأربعاء، إلى أن نادي ليفربول رصد مبلغ 43 مليون جنيه استرليني (49 مليون يورو) نظير التعاقد مع صلاح بداية من الموسم الكروي الجديد 2017-2018.

وأضافت وسائل الإعلام البريطانية، أن صلاح سيخضع للفحوصات الطبية اللازمة الأسبوع المقبل في ليفربول تمهيدًا للانتقال بشكل رسمي.

وبدأ محمد صلاح، مشواره الاحترافي في بازل السويسري ومنه إلى تشيلسي الإنجليزي قبل انتقاله إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، ثم البيع النهائي لروما الإيطالي.

وتألق صلاح بشكل لافت خلال الموسم الماضي مع روما بتسجيله 19 هدفًا وصناعة 15 هدفًا.