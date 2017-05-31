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فينغر باق في أرسنال حتى 2019

31/5/2017

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدرب أرسين فينغر وقع على عقد لمدة موسمين ليستمر مع النادي اللندني حتى 2019.

وكان عقد المدرب الفرنسي البالغ عمره 67 عاما ينتهي بنهاية الموسم الجاري وزادت التكهنات حول مستقبله مع أرسنال خلال الموسم المنصرم.

وأنهى أرسنال الدوري في المركز الخامس وفشل في دخول المربع الذهبي للمرة الأولى منذ تولي فينغر المسؤولية في 1996 وهو ما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

لكن فينغر حصل على دفعة معنوية بعد الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي بالإضافة إلى دعم الإدارة بعد اجتماع أمس الثلاثاء.

وقال ستان كرونكي مالك أغلبية أسهم نادي أرسنال في بيان "نطمح للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وألقاب كبرى في أوروبا. هذا ما ينتظره الجماهير واللاعبون والعاملون والجهاز الفني وإدارة النادي ولن نشعر بالراحة حتى نحقق هذه الأهداف".

وأضاف "أرسين هو أفضل من يساعدنا على تحقيق ذلك. سجله رائع ويحظى بدعمنا الكامل".

وقاد المدرب الفرنسي أرسنال في 21 موسما ويملك ثلاثة ألقاب في الدوري وسبعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي وهو رقم قياسي، لكن مر 13 موسما على آخر لقب للفريق في الدوري وطالبت الجماهير برحيله بنهاية الموسم الحالي.

وستكون أولى مهام فينغر هي تحديد مستقبل الألماني مسعود أوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز بعدما زادت تكهنات رحيلهما عن الفريق على الرغم من استمرار عقديهما لموسم آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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