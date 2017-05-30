من بينهم ميسي وزلاتان.. 4 لاعبين ينضمون لأصحاب الـ30 بطولة

بعد نهاية الدوريات الأوروبية المحلية والقارية في دول القارة "العجوز"، انضم 4 لاعبين جدد لقائمة الفوز بثلاثين بطولة أو أكثر في مشوارهم الكروي، ليصل عددهم 9 لاعبين.

وأبرز اللاعبين هم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)؛ حيث وصل إجمالي رصيده من البطولات 31.

وحقق إبراهيموفيتش تلك البطولات مع فرق أياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان وآي سي ميلان الإيطاليين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وأخيرًا مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووصل البرازيلي داني ألفيش لاعب يوفينتوس الإيطالي إلى 30 بطولة، حققها مع إشبيلية وبرشلونة ثنائي إسبانيا، إضافة إلى يوفينتوس بعد تتويجه ببطولتي كأس إيطاليا والدوري الإيطالي (الكالتشيو) هذا الموسم.

وبإمكان ألفيش أن يصل إلى البطولة رقم 31 في حالة نجاح فريقه يوفينتوس بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 يونيو/حزيران المقبل في كارديف الويلزية أمام ريال مدريد الإسباني.

كما تمكن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني من زيادة غلة بطولاته إلى 30 جميعها حققها مع الفريق الكتالوني آخرها التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا.

وهو نفس الأمر بالنسبة لأندريس أنييستا الذي وصل إلى 30 بطولة جميعها مع برشلونة آخرها منذ أيام بالتتويج بكأس الملك.

وعادل الثلاثي ألفيش وميسي وأنييستا بذلك، الحارس الأوكراني ألكسندر شوفكوفسكي الذي حقق 30 بطولة مع دينامو كييف.

ويتصدر القائمة البرازيلي ماكسويل بإجمالي 36 بطولة حققها مع فرق أياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يليه مباشرة الويلزي ريان غيغز الذي حقق 35 بطولة جميعها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم الحارس البرتغالي فيتور بايا الذي حقق 32 بطولة مع فريقي بورتو البرتغالي وبرشلونة.

وجاء الإنجليزي كيني دالغليش رابعًا بتحقيقه 31 بطولة مع فريقي ليفربول الإنجليزي وسيلتيك الاسكتلندي.