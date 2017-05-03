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كهربا يودع جماهير الاتحاد السعودي برسالة مؤثرة عبر تويتر

3/5/2017

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، رسالة مؤثرة إلى جماهير الفريق، تشير إلى نهاية مشواره بدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

ونشر كهربا صورة له عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء، معلقا: " أيام جميلة مرت، ساعات ودقائق لن أنساها في حياتي.. وسيبقى جمهور العميد حاضرا معي في كل لحظة، لن أنساكم".

ولعب كهربا لفريق الاتحاد بعقد إعارة من الزمالك المصري، وذكرت تقارير إخبارية خلال الأيام الماضية أن نادي الجزيرة الإماراتي دخل على خط المفاوضات للحصول على خدمات كهربا في الفترة المقبلة.

وقدم كهربا أداء مميزا ضمن صفوف الاتحاد السعودي منذ انضمامه إليه في الصيف الماضي بعقد إعارة لموسم واحد، وسجل للفريق 16 هدفا في دوري جميل، وقاده للتتويج بلقب كأس ولي العهد على حساب النصر.

وتعرض كهربا لإصابة في الكاحل أكدت غيابه عن المباراة الأخيرة للاتحاد في الدوري هذا الموسم والمقررة أمام الفتح غدا الخميس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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