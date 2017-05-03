شاهد: أياكس يمطر شباك ليون برباعية ويقترب من النهائي

اقترب فريق أياكس امستردام الهولندي، الأربعاء، من التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتغلب أياكس على ضيفه ليون الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.

وبذلك، يكفي أياكس الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 للتأهل إلى النهائي.

وتمكن البوركيني بيرتراند تراوري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25 لأياكس وأضاف الدنماركي كاسبر دولبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 34 ليخرج أياكس متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتمكن أياكس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49 عن طريق الألماني الجنسية ذو الأصول المغربية أمين يونس.

ومع حلول الدقيقة 66 قلص ليون النتيجة بتسجيله للهدف الأول عن طريق ماثيو فالبوينا.

ولم يمر على هدف ليون طويلًا، فبعدها بخمس دقائق أضاف تراوري الهدف الثاني له في المباراة والرابع لأياكس، ليخرج الفريق الهولندي فائزًا في موقعة الذهاب.