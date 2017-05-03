البث الحي
رياضة

شاهد: أياكس يمطر شباك ليون برباعية ويقترب من النهائي

3/5/2017

اقترب فريق أياكس امستردام الهولندي، الأربعاء، من التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتغلب أياكس على ضيفه ليون الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.

وبذلك، يكفي أياكس الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 للتأهل إلى النهائي.

وتمكن البوركيني بيرتراند تراوري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25 لأياكس وأضاف الدنماركي كاسبر دولبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 34 ليخرج أياكس متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وتمكن أياكس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49 عن طريق الألماني الجنسية ذو الأصول المغربية أمين يونس.

ومع حلول الدقيقة 66 قلص ليون النتيجة بتسجيله للهدف الأول عن طريق ماثيو فالبوينا.

ولم يمر على هدف ليون طويلًا، فبعدها بخمس دقائق أضاف تراوري الهدف الثاني له في المباراة والرابع لأياكس، ليخرج الفريق الهولندي فائزًا في موقعة الذهاب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)