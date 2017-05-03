رونالدو يحقق 8 أرقام جديدة بعد ثلاثيته في شباك أتليتكو

حقق لاعب نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو 8 أرقام جديدة بعد نجاحه في تسجيل 3 أهداف في شباك أتليتكو مدريد الإسباني بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم مساء الثلاثاء.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

أصبح رونالدو الأكثر تسجيلًا في مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوربا برصيد 13 هدفًا ليتخطى الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو (11 هدفًا).

وصل رونالدو إلى 103 أهداف في مسابقة دوري الأبطال، فيما وصل إلى 105 أهداف في مختلف البطولات القارية.

لا يوجد لاعب سجل أكثر أهداف رأسية من رونالدو في دوري الأبطال بواقع 18 هدفًا.

سجل رونالدو الآن 52 هدفًا في الأدوار الإقصائية للبطولة أكثر من أي لاعب آخر ليتوج بلقب ملك الأدوار الإقصائية.

تجاوز رونالدو عدد أهدافه في دور المجموعات (51 هدفًا)، بعدما أحرز 52 هدفًا في مرحلة خروج المغلوب، ليعزز تربعه على عرش هدافي المسابقة الأوربية الأغلى بـ103 أهداف.

حطَّم رونالدو رقم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (52 مع برشلونة على كامب نو)، وأصبح أكثر لاعب تهديفًا على ملعبه في دوري الأبطال برصيد 53 هدفًا.

بات رونالدو أول لاعب يسجل 21 هدفًا في تاريخ ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل هاتريك في نصف نهائي دوري أبطال، منذ ثلاثية البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ الألماني في موسم (2012-2013).