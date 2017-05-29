تعرف على بالبيردي المدرب الجديد لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني الإثنين) تعيين إرنستو بالبيردي مدرب نادي أثليتيك بيلباو السابق لخلافة لويس انريكي بعقد لمدة عامين مع إمكانية تمديد التعاقد لعام إضافي.

ولعب بالبيردي، الذي سيتم تقديمه رسميا الخميس، لبرشلونة في مركز المهاجم بين عامي 1988 و1990 تحت قيادة يوهان كرويف وهو واحد من التلاميذ السابقين للهولندي الذين تحولوا للتدريب بعد الاعتزال.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: "إنه سعيد ومتحمس للغاية، يمتلك القدرة والخبرة والمعرفة من أجل هذه الوظيفة".

وأضاف: "يحب كرة القدم الشابة ولديه الأسلوب المناسب لتدريب هذا النادي ويعرف كيف تتم إدارته. إنه شغوف بكرة القدم ومهتم بالعمل بأحدث تكنولوجيا".

ووجه بارتوميو الشكر إلى لويس إنريكي الذي اختتم فترته التي استمرت ثلاث سنوات عندما فاز برشلونة 3-1 على ألافيس ليحرز لقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة على التوالي وهو لقبه التاسع مع النادي كمدرب.

وتابع: "نريد أن نشكر لويس إنريكي على عمله. كان ممتازا خلال ثلاث سنوات. رحل مدرب رائع لكن أبواب استاد نو كامب ستظل مفتوحة أمامه".

ورغم ذلك وصف بارتوميو موسم لويس إنريكي الأخير، الذي نال خلاله لقب كأس الملك فقط، بأنه مخيب للآمال.

وأضاف: "كنا نتوقع المزيد في هذا الموسم. حددنا الأشياء التي سارت بشكل خاطئ ونحن في غاية القسوة مع أنفسنا، لا نشعر بالرضا وكذلك الحال بالنسبة للاعبين والطاقم التدريبي والإداري لكننا نبدأ عهدا جديدا الآن".

وبدأ بالبيردي (53 عاما) مشواره التدريبي مع ناشئي بيلباو وهو صاحب أطول مدة كمدرب في تاريخ النادي القادم من إقليم الباسك إذ قاده في 308 مباريات على مدار ست سنوات في ولايتين مختلفتين.

وإضافة لقيادة بيلباو، الذي يختار لاعبيه من اقليم الباسك فقط، وللعب في اوروبا في خمس من سنواته الست مع النادي وضع بالبيردي أيضا حدا لانتظار دام 31 عاما من أجل احراز لقب عندما فاز معه بكأس السوبر الاسبانية 2015 عقب التفوق 5-1 على برشلونة في النتيجة الاجمالية.

كما لعب بالبيردي وتولى تدريب إسبانيول منافس برشلونة في المدينة الكتالونية وبلغ معه نهائي كأس الاتحاد الاوروبي 2007 حيث خسر أمام أشبيلية في النهائي بركلات الترجيح وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري اليوناني الممتاز مع اولمبياكوس.

وسيستعين بالبيردي باثنين من أعضاء الجهاز الفني في بيلباو وهما جون أسبيازو الذي يساعده منذ 15 عاما ومدرب اللياقة خوسيه أنطونيو بوزانكو.

وستكون أول مهمة رسمية لبالبيردي في قيادة برشلونة ضد الغريم التقليدي ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني في ذهاب كأس السوبر المحلية باستاد نو كامب في أغسطس/آب.

وقبلها سيذهب مع برشلونة في جولة بالولايات المتحدة حيث سيخوض مباريات ودية ضد ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.