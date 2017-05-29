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رياضة|السعودية

اتحاد جدة السعودي يعرض 5 ملايين دولار لتجديد إعارة المصري "كهربا"

محمود كهربا مهاجم الزمالك المصري
محمود كهربا مهاجم الزمالك المصري
29/5/2017

تقدّم نادي اتحاد جدة السعودي بعرض إلى مسؤولي نادي الزمالك المصري بشأن تجديد إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" لموسم إضافي مع الفريق السعودي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الاثنين، أن عرض اتحاد جدة لتجديد عقد "كهربا" يأتي في وقت أبدى فيه اللاعب رغبته في تكرار التجربة التي خاضها الموسم الحالي مع النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد تقدموا بعرض رسمي إلى نادي الزمالك بمبلغ مالي يصل إلى 5 ملايين دولار لمدة موسم واحد، كما رصدوا 15 مليون دولار في حالة الرغبة في بيعه نهائيًا للنادي السعودي.

وتألق كهربا في الموسم المنتهي مع اتحاد جدة، وتمكن من تسجيل 16 هدفًا في مسابقة الدوري السعودي ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الموسم بعد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة (24 هدفًا) والغيني اسماعيل بانغورا مهاجم الرائد (18 هدفًا).

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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