علاء صادق يكتب: أرقام توتي فارس روما لن تتحطم قريبا

مساء الأحد 28 مايو 2017 ومباراة روما وجنوة في الملعب الأوليمبي في العاصمة الإيطالية ضمن المرحلة الاخيرة من الدوري الإيطالي.. ليلة لن ينساها عشاق نادى روما وكرة القدم الإيطالية.

الليلة التي ودع فيها فرنشيسكو توتي كابتن روما وهدافها ونجمها الأسطوري الملاعب بعد زهاء 24 عاما في خدمة القميص الأحمر.. ورغم أن إيطاليا اشتهرت بلاعبيها الذين عاشوا مشوارهم أوفياء لقميص واحد لناديهم الأول وعلى رأسهم الإيطالي باولو مالديني نجم ميلان.. إلا أن توتي بقي في الملاعب لفترة أطول منه (25 موسما لتوتي مقابل 24 لمالديني) وسجل أرقاما يصعب بل ربما يستحيل تحطيمها.. وحرصت إدارة روما على تكريمه بشكل فريد بتصميم قميص خاص يرتديه اللاعبون وعلى ذراعه عبارة (توتي 10.. فريق واحد للأبد).

33

هو أول الأرقام القياسية وأغربها لتوتي (أكبر لاعب في الدوري الإيطالي لموسم 2016-2017 بعد أن تجاوز الأربعين عاما في 27 سبتمبر الماضي).. حيث أن 33 بالمائة من اللاعبين الذين خاضوا بطولة الدوري الحالية لم يولدوا عندما شارك توتي في مباراته الأولى بالدوري الإيطالي في 28 مارس 1993.. وهناك 180 لاعبا من بين 551 لاعبا شاركوا مع أندية إيطاليا العشرين في الدوري رأت عيونهم النور بعد ذلك اليوم.

وكان روما متقدما في ملعبه على بريشيا 2-صفر في مباراتهما في الدوري الإيطالي في 28 مارس 1993 عندما قرر مديره الفني الصربي فوغادين بوسكوف تغيير لاعبه روجيرو ريتسيلى.. وبينما قام البديل روبرتو موتسى لإجراء الإحماء فوجئ وزملاؤه بالمدرب يطلب من فرانشيسكو توتي أصغر البدلاء 16 عاما فقط أن يستعد للنزول ليلعب آخر دقيقتين في اللقاء.. ولم يكن بوسكوف ولا توتي ولا أي مشاهد أو متابع للمباراة يتخيل أن ذلك الصبي الصغير سيكون أسطورة روما الأول وأنه سيبقي وفيا لقميصه على طول الخط.. أو أنه سيستمر في الملاعب حتى 28 مايو 2017 (على مدار 25 موسما) وأنه سيصل إلى المباراة 787 مع فريقه.. وهو رقم يجعل مهمة أي لاعب يفكر في الوصول إليه أقرب إلى الإعجاز.

وخلال تلك الفترة الذهبية سجل توتي مع روما 307 أهداف في مختلف المسابقات وبينها 250 هدفا في بطولة الدوري ويتصدر بهما (وبفارق بعيد قائمة هدافي ناديه) ويحتل المركز الثاني خلف سيلفيو بيولا نجم الثلاثينيات في قائمة هدافي الدوري الإيطالي على مر العصور.. وهو الهداف الأول الأول لروما في المسابقات الأوربية برصيد 38 هدفا.

23

هو الرقم القياسي الثاني الذى يبدو مستحيلا في تحطيمه.. ونجح توتي في إحراز هدف على الأقل في بطولة الدوري الايطالي لمدة 23 موسما متتاليا اعتبارا من 1994-1995 وحتى الموسم الحالي بلا انقطاع.. وكان أغزرها 26 هدفا في موسم 2006-2007.

22

رقم قياسي فريد لتوتي حيث وضع شارة الكابتن على ذراعه مع روما وعمره 22 عاما و34 يوما فقط في الفوز الكبير في الملعب الأوليمبي على أودينيزى برباعية نظيفة وسجل منها هدفين ليكون أصغر كابتن في تاريخ الدوري والكرة الإيطالية.

38

رقم قياسي آخر لتوتي يرتبط هذه المرة بالجانب الآخر من العمر، فهو اللاعب الأكبر سنا في تاريخ هدافي شامبيونزليغ الأوربي.. وأحرز هدفا لروما في مرمى سيسكا موسكو في العاصمة الروسية مساء 25 نوفمبر 2014 بعد أن تجاوز عامه الثامن والثلاثين.

والمثير أن 38 يمثل رقما قياسيا ثانيا لتوتي وهو عدد الفرق الإيطالية التي استقبلت أهدافه.. وهو رقم قياسي في تاريخ الكرة الإيطالية متساويا مع اللاعبين روبرتو باجيو وألبرتو غيلاردينيو.

71

رقم قياسي ثمين لتوتي في الدوري الإيطالي وهو اللاعب الأكثر إحرازا للأهداف من ركلات الجزاء برصيد 71 هدفا.

17

آخر الأرقام القياسية لتوتي لا يحبه على الإطلاق ويراه الأمر الأكثر سلبية في مشواره.. وهو جاء ثانيا مع ناديه في 17 بطولة محلية بينها 9 مرات بالدوري آخرها في الموسم الأخير و5 مرات في الكأس و3 مرات في كأس السوبر الإيطالية.. ورصيده من الألقاب 5 بطولات بينها الدوري والسوبر عام 2001 والكأس والسوبر 2007 وآخرها الكأس 2008.

ولكن لقبه الأغلى في مشواره كلاعب هو التتويج مع منتخب إيطاليا بكأس العالم في ألمانيا عام 2006.