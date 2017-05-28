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شاهد: نيران صديقة تمنح باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا

28/5/2017

انتزع نادي باريس سان جيرمان لقبه رقم 11 في كأس فرنسا لكرة القدم وهو رقم قياسي بتغلبه 1-صفر على نادي أنجيه بفضل هدف عكسي في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز يكون فريق العاصمة قد حقق اللقب للمرة الثالثة على التوالي وفاز الآن في 32 مباراة متتالية في كأس رابطة الأندية وكأس فرنسا.

ويدين باريس سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لهدف عيسى سيسوكو الذي أحرزه بالخطأ في مرمى فريقه أنجيه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكانت آخر هزيمة لباريس سان جيرمان في مباراة كأس في موسم 2013-2014 عندما خرج على يد مونبلييه من دور 32 لكأس فرنسا.

وستخفف النتيجة من الضغوط على المدرب أوناي إيمري بعد فشل فريقه في دوري أبطال أوربا وفقدان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لصالح موناكو.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بقوة، لكن ألكسندر لوتلييه حارس أنجيه حرم إدينسون كافاني وماركو فيراتي من التسجيل مبكرا.

وواجه فريق إيمري صعوبات في تهديد مرمى أنجيه الذي اقترب من التسجيل في منتصف الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة نيكولا بيبي القوية بقائم مرمى الفونس أريولا.

وتصدى لوتلييه بشكل جيد لمحاولة من ماتودي في الدقيقة 56 في ظل صمود أنجيه أمام هجوم باريس سان جيرمان.

وقبل ست دقائق على النهاية أهدر كافاني، الذي سجل 49 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، فرصة معادلة حصيلة زلاتان إبراهيموفيتش البالغة 50 هدفا في موسم 2015-2016 عندما أخفق في التسجيل من مدى قريب.

لكن باريس سان جيرمان حسم انتصاره أخيرا عندما وضع السنغالي سيسوكو الكرة في شباك فريقه وهو يحاول إبعادها أثناء ركلة ركنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + بي إن سبورتس + رويترز
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