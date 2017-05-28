شاهد: أجواء عاطفية مؤثرة في حفل وداع توتي

احتفل فريق روما بوداع نجمه الأسطوري فرانشيسكو توتي بالحصول على المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم،

المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل.

وحقق روما فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه جنوه في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) في المسابقة اليوم الأحد، التي شهدت أيضا فوز نابولي على مضيفه سامبدوريا 4 / 2، وكالياري على ضيفه ميلان 2 / .1

وحافظ روما على المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 87 نقطة، بفارق نقطة أمام نابولي، صاحب المركز الثالث، الذي بات يتعين عليه خوض الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية في الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد جنوه عند 36 نقطة في المركز السادس عشر، وكان الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، الذي استضاف اللقاء، مفعما بالعاطفة، حيث شهدت المباراة، وداع الجماهير لأسطورة فريق روما ، فرانشيسكو توتي الذي ربما يبحث عن تحد جديد مع فريق آخر بعد 25 موسما قضاها ضمن صفوف روما.

وقام توتي بتحية الجماهير التي احتشدت في المدرجات خلال فترة الراحة بين شوطي المباراة، قبل أن ينزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 54 بدلا من اللاعب المصري محمد صلاح، حيث قدم النجم المخضرم العديد من التمريرات السحرية لزملائه.

وسجل توتي "40 عاما" مشاركته الأولى بقميص روما في 1992 وسجل للفريق 307 أهداف منها 250 هدفا في 619 مباراة بالدوري.

وتوج توتي مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي عام 2001 إلى جانب لقبين في كأس إيطاليا وكان ضمن المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

وظلت الجماهير في المدرجات عقب المباراة لوداع توتي، الذي تلقى هدية رمزية من رئيس روما جيمس بالوتا، في ظل أجواء عاطفية مؤثرة، حيث انهمرت الدموع من عيني الأسطورة وهو يحمل أطفاله الثلاثة برفقة زوجته، في الوقت الذي أجهشت الجماهير فيه بالبكاء، وهي تحمل لوحات الرقم 10، عندما كان توتي يطوف الملعب.