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بنفيكا يواصل هيمنته على كرة القدم البرتغالية ويحرز الكأس

فريق بنفيكا يواصل هيمنته على الكرة البرتغالية
فريق بنفيكا يواصل هيمنته على الكرة البرتغالية
28/5/2017

واصل بنفيكا فرض هيمنته على كرة القدم البرتغالية هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس البرتغال للمرة الـ 26 في تاريخه، عقب فوزه على فيتوريا غيماريش في المباراة النهائية للمسابقة (الأحد).

وعزز بنفيكا، الذي أحرز هذا الموسم لقب الدوري البرتغالي ليتوج بالثنائية المحلية، رقمه القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الكأس، مبتعدا بفارق عشرة ألقاب أمام أقرب ملاحقيه، وهو غريمه التقليدي بورتو.

وافتتح راؤول خيمينيز التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 48، قبل أن يضيف إدواردو سالفيو الهدف الثاني في الدقيقة 53، فيما أحرز بونجاني زونغو هدف غيماريش الوحيد في الدقيقة 78، ليستعيد بنفيكا اللقب الغائب عن خزائنه منذ عامين. 

المصدر : الألمانية
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