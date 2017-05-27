شاهد: سيلتيك يفوز بكأس اسكتلندا ويحصد الثلاثية المحلية

حصد سيلتيك الثلاثية المحلية في موسم بلا هزيمة بعدما سجل البديل توم روجيتش هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 2-1 على أبردين في نهائي كأس الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

ومر روجيتش من اثنين من المدافعين وسدد في شباك الحارس جو لويس بعد دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضيف سيلتيك لقب الكأس إلى لقبي كأس رابطة الأندية والدوري الاسكتلندي الممتاز.

وبدا أن الفريقين يتجهان نحو وقت إضافي بعدما تبادلا التسجيل في أول 11 دقيقة لكن سيلتيك تفوق في النهاية على أبردين الذي قدم أداء جيدا في الشوط الأول.

وتقدم جوني هيز لأبردين في الدقيقة التاسعة لكن سيلتيك أدرك التعادل بعد دقيقتين بتسديدة من لاعب الوسط ستيوارت أرمسترونج من عند حافة منطقة الجزاء.

وهذا هو اللقب 37 لسيلتيك في الكأس والثلاثية الرابعة في تاريخه. وفاز سيلتيك بالدوري 48 مرة.