البث الحي
رياضة

شاهد: سيلتيك يفوز بكأس اسكتلندا ويحصد الثلاثية المحلية

27/5/2017

حصد سيلتيك الثلاثية المحلية في موسم بلا هزيمة بعدما سجل البديل توم روجيتش هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 2-1 على أبردين في نهائي كأس الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم.

ومر روجيتش من اثنين من المدافعين وسدد في شباك الحارس جو لويس بعد دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضيف سيلتيك لقب الكأس إلى لقبي كأس رابطة الأندية والدوري الاسكتلندي الممتاز.

وبدا أن الفريقين يتجهان نحو وقت إضافي بعدما تبادلا التسجيل في أول 11 دقيقة لكن سيلتيك تفوق في النهاية على أبردين الذي قدم أداء جيدا في الشوط الأول.

وتقدم جوني هيز لأبردين في الدقيقة التاسعة لكن سيلتيك أدرك التعادل بعد دقيقتين بتسديدة من لاعب الوسط ستيوارت أرمسترونج من عند حافة منطقة الجزاء.

وهذا هو اللقب 37 لسيلتيك في الكأس والثلاثية الرابعة في تاريخه. وفاز سيلتيك بالدوري 48 مرة.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)