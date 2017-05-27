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شاهد: بروسيا دورتموند بفوز بكأس ألمانيا

27/5/2017

توج فريق بروسيا دورتموند بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت 2-1 في نهائي البطولة.

وتقدم المالي عثمان ديمبلي بهدف لدورتموند في الدقيقة الثامنة ثم تعادل المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش لفرانكفورت في الدقيقة 29 ثم تكفل المهاجم الغابوني بيير ايمريك اوباميانغ بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 67 من ضربة جزاء.

وعاد دورتموند إلى منصة التتويج مجددا، بعدما غاب عنها منذ فوزه بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) عام 2012.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفوز فيها دورتموند بلقب الكأس بعدما حقق الانجاز ذاته في مواسم 1965 و1989 و2012.

وخسر دورتموند نهائي كأس ألمانيا عامي 2014 و2016 أمام بايرن ميونخ، فيما خسر نهائي البطولة عام 2015 أمام فولفسبورج.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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