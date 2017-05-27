شاهد: أرسنال يفوز بكأس الاتحاد الانجليزي ويحرم تشلسي من الثنائية

فاز أرسنال بلقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بعد فوزه على غريمه اللندني تشلسي 2-1 ليحرم الأخير من تحقيق الثنائية.

ومنح هدف أليكسيس سانشيز المثير للجدل التقدم لأرسنال مبكرا وكان بوسع فريق المدرب أرسين فينغر إضافة المزيد من الأهداف في ظل سيطرته على الشوط الأول.

وتحسن تشلسي بعد الاستراحة لكنه لعب بعشرة لاعبين في آخر ربع ساعة عقب حصول فيكتور موزيس على الإنذار الثاني بسبب ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

وتمكن دييغو كوستا من التعادل لتشلسي في الدقيقة 76 لينعش آمال فريقه، لكن آرون رامسي تمكن من حسم الانتصار لأرسنال بضربة رأس في الدقيقة 79.

وهذه هي المرة الثالثة في أربعة مواسم التي يحرز فيها أرسنال لقب كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وفاز أرسنال بكأس الاتحاد الانجليزي 13 مرة وهو رقم قياسي وأصبح فينغر أنجح مدرب في تاريخ البطولة بعد تتويجه سبع مرات.