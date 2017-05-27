تعرف على نجوم كرة القدم الأعلى أجراً في 2017

تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، على قائمة نجوم كرة القدم الأعلى أجراً في العالم، بقرابة 93 مليون دولار، يتلقاها عن عام 2017 الجاري.

وكشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم السبت، عن قائمة نجوم كرة القدم الأعلى أجراً عن عام 2017، حيث تصدرها رونالدو، وتلاه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بـ80 مليون دولار.

وحسب المجلة، فإن البرازيلي نيمار، لاعب برشلونة، حلّ ثالثاً بـ37 مليون دولار، تلاه الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد بـ34 مليون.

وجاء في المركز الخامس السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 32 مليون دولار.