تأييد الحكم بحبس ميسي 21 شهرا

أكدت المحكمة العليا في إسبانيا تأييد الحكم بسجن ليونيل ميسي لاعب برشلونة لمدة 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي بعدما تقدم اللاعب الأرجنتيني باستئناف.

وكان حكم المحكمة بحق ميسي ووالده خورخي هوراسيو، الذي تلقى العقوبة ذاتها، قد قضى بدفع غرامة تبلغ مليوني يورو (2.24 مليون دولار) وصدر في يوليو/تموز من العام الماضي.

ومن غير المتوقع أن يتعرض ميسي أو والده للسجن، إذ أنه وفقا للقانون الإسباني يمكن إيقاف تنفيذ عقوبة السجن أقل من عامين.

وكانت محكمة جنائية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية قد قضت في 6 يوليو 2016. بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ على مهاجم فريق برشلونة لكرة القدم، ليونيل ميسي، وعلى أبيه خورخي، بعد إدانتهما في 3 قضايا متعلقة بالتهرب الضريبي.

ولم تقتنع المحكمة بالأدلة التي قدمها اللاعب، البالغ راتبه الأسبوعي 350 ألف دولار من نادي برشلونة، فرفضت التماسا من هيئة الدفاع التي كانت ترغب في تبرئته ووالده من تهم التهرب بين عامي 2007 و2009 ، فأصدرت الحكم عليهما بحضورهما شخصياً بجلسة النطق بالإدانة.

وقدم محامي ميسي، طلبا بالنقض للحكم، واستئنافه إلى أعلى هيئة قضائية بإسبانيا، آملا في إعادة النظر في قضيته مع مصلحة الضرائب التي تتهمه بعدم دفع ما يعادل 4 ملايين و400 ألف دولار مستحقات ضريبية عليه لإدارتها.