شاهد: 10 آلاف شخص يتنافسون على لقب أقوى رجل في العالم

شارك نحو 11 ألف رياضي من كافة دول العالم في النسخة العاشرة من سباق "أقوى رجل في العالم" والذي أقيم غربي ألمانيا.

وتمكن حامل اللقب الجنوب أفريقي أندري كاليتز من الحفاظ على لقبه والفوز بالسباق الذي بلغت مسافته 24 كيلومترا تخللته أكثر من 30 عائقا صناعيا، فيما بلغت مسافة مضمار المبتدئين 12 كيلومترا.

وتعين على المتسابقين المشي على شبكة من الحبال على ارتفاع 3 أمتار واختبار التحمل، الذي كان أصعب العقبات التي واجهت المتسابقين.

وكان على المتسابقين تسلق تل صغير مكون من 20 ألف إطار سيارة بارتفاع نحو 6 أمتار قبل أن ينزلقوا في بركة مياه تهبط درجة حرارتها إلى درجة التجمد.

وسبق لكاليتز الفوز بدورة العام الماضي التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وهي المرة الوحيدة التي أقيم فيها السباق خارج القارة الأوربية.

وتمكنت الألمانية سارة كامزيلا من الفوز بالسباق لفئة السيدات.