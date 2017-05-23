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شاهد: 10 آلاف شخص يتنافسون على لقب أقوى رجل في العالم

23/5/2017

شارك نحو 11 ألف رياضي من كافة دول العالم في النسخة العاشرة من سباق "أقوى رجل في العالم" والذي أقيم غربي ألمانيا.

وتمكن حامل اللقب الجنوب أفريقي أندري كاليتز من الحفاظ على لقبه والفوز بالسباق الذي بلغت مسافته 24 كيلومترا تخللته أكثر من 30 عائقا صناعيا، فيما بلغت مسافة مضمار المبتدئين 12 كيلومترا.

وتعين على المتسابقين المشي على شبكة من الحبال على ارتفاع 3 أمتار واختبار التحمل، الذي كان أصعب العقبات التي واجهت المتسابقين.

وكان على المتسابقين تسلق تل صغير مكون من 20 ألف إطار سيارة بارتفاع نحو 6 أمتار قبل أن ينزلقوا في بركة مياه تهبط درجة حرارتها إلى درجة التجمد.

وسبق لكاليتز الفوز بدورة العام الماضي التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وهي المرة الوحيدة التي أقيم فيها السباق خارج القارة الأوربية.

وتمكنت الألمانية سارة كامزيلا من الفوز بالسباق لفئة السيدات.

المصدر : أسوشيتد برس
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