البث الحي
رياضة

شاهد: فرصة سهلة أهدرها لاعب الأهلي المصري أمام القطن

23/5/2017

حقق الأهلي المصري، فوزا ثمينا على مضيفه القطن الكاميروني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء

في مدينة "غاروا" الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، فيما يتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الوداد المغربي وزاناكو الزامبي التي ستقام غدا الأربعاء.

أحرز هدفي الأهلي، النيجيري جونيور آجاي ومؤمن زكريا في الدقيقتين 12 و14، وكاد كوليبالي أن يزيد أهداف الأهلي، ولكنه أهدر فرصة سهلة للغاية في الدقيقة 35.

وكان الأهلي قد تعادل مباراته الأولى في المجموعة مع فريق زاناكو الزامبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي في الإسكندرية، فيما خسر القطن الكاميروني من الوداد المغربي بهدفين دون رد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من رياضة

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)