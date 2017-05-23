شاهد: سباح مصري بساق واحدة ينجح في عبور خليج العقبة

نجح مغامر مصري بساق واحدة من عبور خليج العقبة من الأردن إلى مصر قاطعا مسافة تمتد 20 كيلومترا في أقل من تسع ساعات الشهر الماضي.

وفقد عمر حجازي (26 عاما) ساقه في حادث دراجة نارية قبل عامين الأمر الذي تركه بأزمة هوية على حد قوله.

وأصر حجازي على التغلب على اليأس فتماسك واستعاد قوته بالتدريب وسرعان ما عاد لممارسة رياضات خطرة، كان يستمتع بها قبل الحادث، بينها تسلق الجبال والغوص.

وقال عمر حجازي: "أنا قبل الحادثة كنت بعمل مغامرات وبقوم بتسلق جبال.. غوص.. حاجات لها علاقة بالخطر شوية. بعد الحادثة مكنتش عارف إن أنا هقدر أعمل ده ولا (أم) لأ فبدأت أشوف حاجات صغيرة. بدأت أتمرن على تسلق الجبال مثلا في الأول. اتمرنت جامد قوي لحد ما قدرت أتسلق أول جبل وأنا برجل (بساق) واحدة. بعد كده الموضوع كبر. يعني أنا خلاص فهمت إن أنا أقدر أعمل اللي أنا كنت بعمله قبل كده. وفي نفس الوقت متعة أكبر وإحساس أعظم شوية لأن الموضوع أصعب بكثير قوي من قبل كده".

ويأمل حجازي في أن تلهم إنجازاته آخرين على العمل لتحقيق أحلامهم بغض النظر عن الانتكاسات التي ربما يعانون منها.

وجمع حجازي تبرعات لعبوره خليج العقبة سباحة من رعاة محليين.

واستطاع الجمهور متابعة رحلة حجازي عبر خليج العقبة، الذي يعج بالشعب المرجانية، من خلال وسم أنشأه على تويتر لزيادة الوعي بشأن من يعانون إعاقات ذهنية وجسمانية دائمة.