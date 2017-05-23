ريال مدريد يشتري لاعبا عمره 16 عاما مقابل 40 مليون يورو

أعلن ريال مدريد بطل أسبانيا لكرة القدم الثلاثاء اتفاقه مع فلامنغو البرازيلي على ضم موهبته الشابة فينيسيوس جونيور (16 عاما) بدءا من تموز/يوليو 2018، في صفقة قدرتها الصحف بـ40 مليون

وأوضح النادي الأسباني في بيان "إن ريال مدريد ونادي فلامنغو توصلا إلى اتفاق لانتقال اللاعب فينيسيوس جونيور بدءا من تموز/يوليو 2018″، مشيرا إلى أن اللاعب سيبقى مع نادية "حتى تموز/يوليو 2019، مع أنه يمكنه اللعب مع ريال قبل ذلك إذا قرر الناديان ذلك".

وكانت التقارير عن قرب انتقال المهاجم اليافع إلى ريال قد انتشرت بقوة في الأسابيع الأخيرة، إلا أن اللاعب لن يتمكن من الالتحاق بفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل بلوغه سن الرشد.

وأوردت تقارير للصحف الإسباني أن قيمة الصفقة تراوح بين 40 مليون يورو و45 مليونا.

وكان فلامنغو أعلن في 15 أيار/مايو أن اللاعب مدد عقده معه مع بند جزائي لتحريره "في حال أبدت أندية أجنبية اهتماما بضمه، ما بين 30 و45 مليون يورو".

ويأتي الإعلان عن ضم فينيسيوس بعد يومين من إحراز ريال لقب الدوري الاسباني للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه والأولى منذ 2012.

وتداول نشطاء على موقع الفيديوهات يوتيوب مقطعا يظهر مهارات اللاعب خلال مباريات في البرازيل.