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القبض على الرئيس السابق لبرشلونة

23/5/2017

قالت الشرطة الإسبانية إنها ألقت القبض على الرئيس السابق لنادي برشلونة ساندرو روسيل بعد اتهامه بالضلوع في جريمة غسيل أموال.

وداهمت الشرطة تسعة منازل ومكاتب في إقليم كتالونيا ضمن عملية واسعة ضد شبكات لغسيل الأموال.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن طاقم التحقيق في القضية اعتبروا أن الرئيس السابق للنادي الكتالوني عضوا في شبكة تلقت عمولات غير قانونية مقابل بيع حقوق الصورة الخاصة بالمنتخب البرازيلي لكرة القدم.

وطبقا لما أشارت إليه الصحفية، قام روسيل وباقي المتهمين في القضية بغسل الأموال التي حصلوا عليها من خلال شركات وهمية في الخارج.

وأوضحت مصادر صحفية متعددة أن هذه القضية ترجع إلى الحقبة التي كان يدير خلالها روسيل إحدى الشركات، التي عقدت اتفاقيات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وذلك قبل أن يتولى رئاسة برشلونة.

ومن خلال تلك الشركة التي كانت تحمل اسم "ايلانتو ماركيتنغ"، قام روسيل بتسويق الحقوق الرياضية للمنتخب البرازيلي من خلال مبارياته الودية وحصل على عمولات نظير ذلك اعتبرها القضاء الإسباني غير قانونية.

ويواجه روسيل اتهامات أخرى في قضية تعاقد اللاعب البرازيلي نيمار مع برشلونة خلال فترة توليه رئاسة النادي.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات على روسيل في قضية نيمار، بداعي الاشتباه في ارتكابه جرائم فساد واحتيال.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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